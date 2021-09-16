Xiaomi привезла в Европу свой первый за долгое время планшет

Китайская компания Xiaomi анонсировала европейские продажи своего нового планшета Xiaomi Pad 5.

Xiaomi Pad 5 получил флагманские характеристики и доступную стоимость

Спустя три года Xiaomi вернулась на рынок планшетов с новым Xiaomi Pad 5. В его дизайне компания объединила внешний вид своих ссмартфонов с iPad Pro. Новинка получила металлический корпус и практически полностью безрамоный дисплей. Сканер отпечатков пальцев разместился на боковой грани. Планшет доступен в черном, изумрудном и белом цветах.

Xiaomi Pad 5 работает на базе восьмиядерного субфлагманского процессора QualcommSnapdragon 860, который обеспечивает планшету поддержку сетей пятого поколения. Девайс оснащен 11-дюмовым дисплеем с IPS матрицей, разрешением 2,5К, и частотой обновления кадров 120 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 500 нит. Разрешение основной камеры планшета – 13, фронтальной – 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 8720 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки на 33 Вт.

Xiaomi Pad 5 оснащается четырьмя стереодинамиками.

Xiaomi Pad 5 поступит в продажу по цене от 349 евро.