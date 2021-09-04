Стала известна стоимость самого дешевого смартфона в мире

В сети появилась информация о грядущем смартфоне JioPhone Next, создатели которого называют его самым дешевым смартфоном в мире.

Стала известна стоимость самого дешевого смартфона в мире

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Сообщается, Reliance Jio заключила партнерство с пятью банками для финансирования продаж своего смартфона JioPhone Next. Стоимость самого дешевого смартфона в мире составит всего 68 долларов за базовую модель. При этом благодаря партнерству с банками Reliance Jio не потребует от покупателей всю сумму сразу. Для того, чтобы купить JioPhone Next нужно будет заплатить 10% стоимости при покупке, а оставшуюся часть выплатить в рассрочку позже. Это поможет снизить финансовую нагрузку с покупателей.

JioPhone Next предназначается для тех пользователей, которые не могут купить себе обычный современный смартфон из-за низких доходов.

Стала известна стоимость самого дешевого смартфона в мире

JioPhone Next разрабатывается совместно с американской компанией Google. Конечно, грядущая новинка не сможет похвастаться топовыми характеристиками, однако смартфон должен будет работать достаточно стабильно за счет того, что Google специально оптимизирует Android Go для этого смартфона.

JioPhone Next должен будет выйти на рынок Индии 10 сентября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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