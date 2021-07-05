Подзарядка мощностью 200 Вт в смартфонах Xiaomi может стать реальностью

Сетевые источники сообщают о том, что уже в скором времени в ассортименте компании Xiaomi могут появиться первые коммерческие смартфоны, поддерживающие ультрабыструю подзарядку мощностью 200 Вт.

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В мае нынешнего года Xiaomi продемонстрировала технологию зарядки HyperCharge. Она предполагает мощность в 200 Вт в проводном режиме и 120 Вт в беспроводном. В первом случае аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч можно зарядить с 0 % до 100 % всего за восемь минут, во втором — за пятнадцать.

При этом обеспечивается высокая безопасность и долговечность батареи. Так, ёмкость аккумулятора сохраняется на уровне 80 % спустя 800 циклов зарядки, что выше отраслевого стандарта.

И вот теперь сообщается, что китайская компания NuVolta Technologies представила передовой чип NU2205 для систем зарядки смартфонов. Он поддерживает мощность подзарядки до 100 Вт для однокомпонентных батарей. В случае двухмодульных аккумуляторов мощность достигает 200 Вт.

Наблюдатели полагают, что именно этот чип может взять на вооружение Xiaomi. Сам производитель смартфонов, впрочем, официальных заявлений по данному поводу пока не сделал.



