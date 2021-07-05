Подзарядка мощностью 200 Вт в смартфонах Xiaomi может стать реальностью

Сетевые источники сообщают о том, что уже в скором времени в ассортименте компании Xiaomi могут появиться первые коммерческие смартфоны, поддерживающие ультрабыструю подзарядку мощностью 200 Вт.

Подзарядка мощностью 200 Вт в смартфонах Xiaomi может стать реальностью

Здесь и ниже изображения GSMArena.com

В мае нынешнего года Xiaomi продемонстрировала технологию зарядки HyperCharge. Она предполагает мощность в 200 Вт в проводном режиме и 120 Вт в беспроводном. В первом случае аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч можно зарядить с 0 % до 100 % всего за восемь минут, во втором — за пятнадцать.

При этом обеспечивается высокая безопасность и долговечность батареи. Так, ёмкость аккумулятора сохраняется на уровне 80 % спустя 800 циклов зарядки, что выше отраслевого стандарта.

Подзарядка мощностью 200 Вт в смартфонах Xiaomi может стать реальностью

И вот теперь сообщается, что китайская компания NuVolta Technologies представила передовой чип NU2205 для систем зарядки смартфонов. Он поддерживает мощность подзарядки до 100 Вт для однокомпонентных батарей. В случае двухмодульных аккумуляторов мощность достигает 200 Вт.

Наблюдатели полагают, что именно этот чип может взять на вооружение Xiaomi. Сам производитель смартфонов, впрочем, официальных заявлений по данному поводу пока не сделал.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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