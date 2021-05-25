Фирменный процессор Google в составе Pixel 6 не дотянет до Snapdragon 888, но предложит продвинутые возможности ИИ

Ожидается, что в этом году Google выпустит два флагманских смартфона: Pixel 6 и Pixel 6 XL. Не так давно мы делились качественными рендерами грядущих устройств. Теперь появились новые данные о чипе Whitechapel, который ляжет в основу смартфонов. Этот чип разрабатывается Google совместно с Samsung и, согласно свежим данным, может несколько разочаровать пользователей, надеющихся получить высокую производительность.

gizchina.com

Известный инсайдер Макс Вайнбах (Max Winebach) утверждает, что Whitechapel не сможет поразить результатами в бенчмарках, однако получит продвинутые возможности для работы с задачами искусственного интеллекта. Новый чипсет будет включать мощный нейронный процессор и продвинутый чип для обработки изображений. Вероятно, благодаря такому подходу Google планирует существенно улучшить фото- и видеовозможности грядущих флагманов. Стоит отметить, что в Pixel 3 и Pixel 4 компания применяла дополнительный чип Pixel Neural Core, от которого отказалась в прошлогоднем Pixel 5. Макс Вайнбах предполагает, что чип Whitechapel по производительности расположится между Snapdragon 865 и Snapdragon 888. То есть, он будет примерно соответствовать Snapdragon 870, применяющемуся в доступных флагманах.

gizchina.com

Ожидается, что базовый Pixel 6 сможет похвастаться 6,4-дюймовым Full HD+-экраном, двойной тыльной камерой и поддержкой сверхширокополосной связи. Что касается Pixel 6 XL (или Pro), ему приписывают 6,67-дюймовую AMOLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц и тройную камеру с главным 50-Мп сенсором.



