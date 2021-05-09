Xiaomi Mi Pad 5 - новый планшет с топовыми характеристиками

Xiaomi представила новый планшет Mi Pad 5, который еще не поступил в продажу, но с его характеристиками может ознакомиться каждый желающий.

Планшет Xiaomi Mi Pad 5 оснащен IPS-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 120 герц. Устройство получило восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870, двойную камеру, корпус из закаленного стекла, полноразмерный дисплей, занимающий практически все пространство на лицевой части. Слоты для SIM-карт имеют поддержку сетей всех поколений, в числе 5G.

Уже известно, что данное новое электронное устройство появится на рынке в двух вариациях - более экономичной и более мощной. Планшет Xiaomi Mi Pad 5 будет работать под управлением операционной системы Android 11 с установленной прошивкой MIUI 12.

В наборе к каждому планшету Xiaomi Mi Pad 5 идти два элемента питания емкостью 4260 мАч, которые позволят заряжать устройство в кратчайшие сроки. Суммарная емкость 8520 мА·ч обеспечивает планшетам достойную автономность.

Планшет Xiaomi Mi Pad 5 поступит в продажу ориентировочно уже в июне, и сначала появится на территории Китайской Народной Республики, а затем и в других странах.

С 2018 году компания Xiaomi не выпускала планшеты, но на фоне пандемии спрос на эту продукцию вырос, поэтому с 2021 года Xiaomi возобновила линейку планшетов.