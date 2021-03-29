Xiaomi выпустит новый флагман Mi 11 с уникальной камерой

Xiaomi анонсировала выпуск новинки - флагман из серии Mi 11, который уже прозвали "королем" среди смартфонов на Android. Среди уникальных характеристик нового смартфона от Xiaomi - самый мощный процессор Snapdragon 888 и тройная камера с высоким качеством изображения.

Уже известно, что новинка от Xiaomi будет иметь сенсор для камеры рекордного размера с возможностью "ночной съемки" в улучшенном режиме. Главный объектив Xiaomi Mi 11 получит разрешение 48 мегапикселей и поддержку пятикратного оптического зума. Сенсор Samsung ISOCELL GN2, на основе которого будет работать камера, поддерживает 120-кратное гибридное увеличение.

Официальная презентация флагмана Xiaomi Mi 11 состоится уже вечером 29 марта. В линейку войдут четыре смартфона - Mi 11i, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G.