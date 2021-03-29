Xiaomi выпустит новый флагман Mi 11 с уникальной камерой

Xiaomi анонсировала выпуск новинки - флагман из серии Mi 11, который уже прозвали "королем" среди смартфонов на Android. Среди уникальных характеристик нового смартфона от Xiaomi - самый мощный процессор Snapdragon 888 и тройная камера с высоким качеством изображения.

Xiaomi выпустит новый флагман с уникальной камерой среди Android-смартфонов

Уже известно, что новинка от Xiaomi будет иметь сенсор для камеры рекордного размера с возможностью "ночной съемки" в улучшенном режиме. Главный объектив Xiaomi Mi 11 получит разрешение 48 мегапикселей и поддержку пятикратного оптического зума. Сенсор Samsung ISOCELL GN2, на основе которого будет работать камера, поддерживает 120-кратное гибридное увеличение.

Xiaomi выпустит новый флагман с уникальной камерой среди Android-смартфонов

Официальная презентация флагмана Xiaomi Mi 11 состоится уже вечером 29 марта. В линейку войдут четыре смартфона - Mi 11i, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G.

Примечательно, что Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым водонепроницаемым мобильным телефоном Xiaomi, который будет соответствовать степени защиты IP68.Подобной характеристикой наделены устройства Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max, Oppo Find X2 Pro, Google Pixel 4 XL, Sony Xperia. Смартфон от Xiaomi сможет выдержать погружение под воду на глубину 1,5 м в течение 30 минут, отмечают инсайдеры.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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