Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от $169

Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от $169

Дебютировали сразу три смартфона Moto G модельного ряда 2021 года: все они оснащены процессором Qualcomm и рассчитаны на работу в сетях 4G/LTE. Продажи новинок начнутся уже на следующей неделе — 14 января.

Представлены аппараты Moto G Play, Moto G Power и Moto G Stylus. Первое из устройств получило 6,5-дюймовый дисплей формата HD+ с разрешением 1600 ? 720 точек. Применён процессор Snapdragon 460, работающий в связке с 3 Гбайт оперативной памяти. В экранном вырезе располагается 5-мегапиксельная камера, а двойная тыльная камера вобрала в себя датчики на 13 и 2 млн пикселей. Ёмкость флеш-модуля — 32 Гбайт. За питание отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч.

Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от 9

Ступенью выше располагается смартфон Moto G Power. Он оборудован 6,6-дюймовым экраном HD+ и процессором Snapdragon 662. Объём ОЗУ может составлять 3 или 4 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 32 или 64 Гбайт. Фронтальная камера умеет формировать 8-мегапиксельные изображения. Сзади установлена тройная камера в конфигурации 48 + 2 + 2 млн пикселей. Ёмкость батареи — 5000 мА·ч.

Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от 9

Наконец, на вершине семейства находится Moto G Stylus с 6,8-дюймовым дисплеем стандарта Full HD+ (2400 ? 1080 точек). Взаимодействовать с экраном можно при помощи специального пера, входящего в комплект поставки. Аппарат несёт на борту чип Snapdragon 678, 4 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт. Фронтальная камера использует 16-мегапиксельный датчик, а сзади установлена четверная камера сенсорами на 48, 8, 2 и 2 млн пикселей. Применена батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от 9

Все новинки располагают портом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Установлена операционная система Android 10.

Цена Moto G Play, Moto G Power и Moto G Stylus составит соответственно 169, 199 и 299 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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