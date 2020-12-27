Motorola намекает на скорый выход флагманского смартфона с чипом Snapdragon 888

Генеральный менеджер мобильного подразделения Lenovo China Чэнь Цзин (Chen Jing) опубликовал в социальной сети Weibo фотографию упаковки нового смартфона Motorola, сообщив о подготовке флагманского аппарата.

Reuters

К сожалению, вдаваться в подробности об устройстве Чэнь Цзин не стал. Было отмечено лишь, что презентация новинки состоится в ближайшее время — по всей видимости, в первой четверти наступающего года.

Известно, что в основу смартфона ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 888. Он объединяет восемь вычислительных ядер (до 2,84 ГГц), высокопроизводительный графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Менеджер Lenovo добавил, что новинка Motorola порадует пользователей множеством любопытных функций. Само собой, будет присутствовать передовая многомодульная камера.

Не исключено, что завеса тайны над аппаратом будет приоткрыта в ходе грядущей выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2021. Это мероприятие пройдёт с 11 по 14 января в полностью цифровом формате.



