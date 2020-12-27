Motorola намекает на скорый выход флагманского смартфона с чипом Snapdragon 888

Генеральный менеджер мобильного подразделения Lenovo China Чэнь Цзин (Chen Jing) опубликовал в социальной сети Weibo фотографию упаковки нового смартфона Motorola, сообщив о подготовке флагманского аппарата.

Motorola намекает на скорый выход флагманского смартфона с чипом Snapdragon 888

Reuters

К сожалению, вдаваться в подробности об устройстве Чэнь Цзин не стал. Было отмечено лишь, что презентация новинки состоится в ближайшее время — по всей видимости, в первой четверти наступающего года.

Известно, что в основу смартфона ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 888. Он объединяет восемь вычислительных ядер (до 2,84 ГГц), высокопроизводительный графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Motorola намекает на скорый выход флагманского смартфона с чипом Snapdragon 888

Менеджер Lenovo добавил, что новинка Motorola порадует пользователей множеством любопытных функций. Само собой, будет присутствовать передовая многомодульная камера.

Не исключено, что завеса тайны над аппаратом будет приоткрыта в ходе грядущей выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2021. Это мероприятие пройдёт с 11 по 14 января в полностью цифровом формате.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vivo готовит бюджетный смартфон Y31 на базе Snapdragon 662Vivo готовит бюджетный смартфон Y31 на базе Snapdragon 662
Результаты Samsung Galaxy A32 на чипе MediaTek Dimensity 720 нашлись в базе GeekbenchРезультаты Samsung Galaxy A32 на чипе MediaTek Dimensity 720 нашлись в базе Geekbench
Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+
Xiaomi опубликовала официальные результаты тестирования Mi 11 в GeekbenchXiaomi опубликовала официальные результаты тестирования Mi 11 в Geekbench
Xiaomi подтвердила: Mi 11 будет поставляться без зарядника в комплектеXiaomi подтвердила: Mi 11 будет поставляться без зарядника в комплекте
Блок рекламы


Похожие новости
Vivo готовит бюджетный смартфон Y31 на базе Snapdragon 662Vivo готовит бюджетный смартфон Y31 на базе Snapdragon 662
Качественные рендеры не оставляют секретов дизайна смартфона Samsung Galaxy A72 5GКачественные рендеры не оставляют секретов дизайна смартфона Samsung Galaxy A72 5G
В основу доступного смартфона Samsung Galaxy M12 лягут чип Exynos 850 и ОС Android 11В основу доступного смартфона Samsung Galaxy M12 лягут чип Exynos 850 и ОС Android 11
В оснащение смартфона Nokia 5.4 войдут четверная камера и чип Snapdragon 662В оснащение смартфона Nokia 5.4 войдут четверная камера и чип Snapdragon 662
Старшему смартфону серии Vivo X60 приписывают новейший процессор Snapdragon 888Старшему смартфону серии Vivo X60 приписывают новейший процессор Snapdragon 888
Раскладушка Motorola Razr 2 получит такой же гибкий экран, как у её предшественниковРаскладушка Motorola Razr 2 получит такой же гибкий экран, как у её предшественников
Новый 5G-смартфон Samsung на платформе Snapdragon 750G предстал в GeekbenchНовый 5G-смартфон Samsung на платформе Snapdragon 750G предстал в Geekbench
Недорогой смартфон Moto G Play (2021) получит процессор Snapdragon 662 и батарею на 5000 мА·чНедорогой смартфон Moto G Play (2021) получит процессор Snapdragon 662 и батарею на 5000 мА·ч
Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10
Близится выход смартфона Moto G 5G с чипом Snapdragon 750G и батареей на 5000 мА·чБлизится выход смартфона Moto G 5G с чипом Snapdragon 750G и батареей на 5000 мА·ч
Последние новости
Подгружаем последние новости