Xiaomi презентовала самую быструю зарядку для смартфонов в мире

Компания Xiaomi решила превзойти всех мобильных производителей в мире, представив свою новейшую беспроводную зарядку Xiaomi 80W Wireless Charging Technology. Её мощность питания достигает 80 Вт, из-за чего это устройство признано самой быстрой беспроводной зарядкой в мире.

Xiaomi презентовала самую быструю зарядку для смартфонов в мире

Владельцы новой зарядки от Xiaomi смогут зарядить аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч всего за 19 минут. Всего за минуту устройство заряжает смартфон на 10%. До этого в мире подобных зарядок не выпускали.

В комплекте с зарядкой идет также и подставка, на которую очень удобно ставить смартфон. Его конструкция похожа на конструкцию беспроводного зарядного устройства Google Pixel Stand.

Xiaomi презентовала самую быструю зарядку для смартфонов в мире

Китайская компания активно движется в разработке прогрессивных технических решений для владельцев последних моделей смартфонов. Предыдущая беспроводная зарядка от Xiaomi имела мощность 40 Вт. Она заряжала до 57% за 20 минут и до 100% за 40 минут. Эта зарядка была реализована в смартфоне Xiaomi Mi 10 Ultra, выпущенном в августе этого года.

Уже сейчас компания Xiaomi работает над технологией быстрой зарядки мощностью 100 Вт, которая будет представлена в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Xiaomi представила системное приложение MIUI, в котором можно считать шаги при ходьбе и отслеживать пульс человека.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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