Google добавила некоторым Android-планшетам детский режим

Google уже некоторое время сосредоточена на том, чтобы создать адаптированные версии своих сервисов для детей, чтобы оградить их от нежелательного контента. Стоит вспомнить YouTube Kids и специальный раздел в магазине Google Play. Теперь поисковый гигант представил детский режим Kids Space (англ. — детское пространство) для Android-планшетов.

engadget.com

Google утверждает, что идея Kids Space заключается в том, чтобы помочь детям «стать исследователями того, что они любят». После того, как ребёнок выберет свои интересы из доступных вариантов, ему будет предложен максимально соответствующий контент и приложения. Персонализировать свой профиль ребёнок сможет благодаря возможности создания аватара.

Детям будет предложен широкий ассортимент книг и полезных приложений на вкладках Read и Play соответственно. Google тесно сотрудничает с американскими издателями, благодаря чему в Kids Space уже доступно около 400 бесплатных книг. Вкладки Watch и Make включают в себя видео из YouTube Kids, которые, по словам Google , «поощряют деятельность вне экрана устройства».

engadget.com

Первым планшетом с поддержкой этого режима станет Lenovo Tab M10 HD Gen 2. Он оснащён 10,1-дюймовым HD-экраном и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Его стоимость составит $129,99, а доступен он будет уже со следующего месяца. Также сообщается, что режим Kids Space скоро появится и на других Android-планшетах.



