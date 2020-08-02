Microsoft прекратит поддержку Cortana на устройствах с Android и iOS

Microsoft прекратит поддержку Cortana на устройствах с Android и iOS

О том, что дни голосового помощника Microsoft Cortana на мобильных устройствах сочтены, было известно давно. Теперь же на сайте технической поддержки Microsoft появилась более детальная информация о том, когда именно это произойдёт.

Согласно имеющимся данным, с 7 сентября этого года будет прекращена поддержка навыков, созданных сторонними разработчиками. В начале 2021 года прекратится поддержка приложений для платформ Android и iOS, а также портативной колонки Harman Kardon Invoke. Кроме того, наушники Surface также лишатся существующих функциональных возможностей, предоставляемых голосовым помощником Cortana.

Вероятно, владельцы колонок Harman останутся особенно недовольны изменениями, поскольку у них не будет возможности сохранить функции Cortana в своих устройствах. Согласно имеющимся данным, обновление прошивки распространится в течение нескольких месяцев на все устройства, подключённые к сети Wi-Fi. В качестве компенсации Microsoft будет выдавать владельцам колонок Harman подарочные карты на $50. Что касается владельцев наушников Surface первого поколения, то они смогут получить карты на $25.

Отказ от продолжения поддержки Cortana в мобильных устройствах объясняется тем, что Microsoft пересмотрела стратегию развития голосового помощника. Основное направление развитие Cortana будет связано с дальнейшей трансформацией голосового помощника из личного инструмента вроде Amazon Alexa или Google Assistant в одну из функций, предлагаемых в рамках пакета программного обеспечения Microsoft 365.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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