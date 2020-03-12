Стали известны цены смартфонов Huawei P40 и P40 Pro в Европе

За две недели до анонса смартфонов Huawei P40 и P40 Pro греческий ресурс echblog.gr сообщил цены новинок, ссылаясь на информированные источники.

Согласно данным неназванных информаторов, модель Huawei P40 с 128 Гбайт флеш-памяти будет стоить 849 евро ($955), а версия P40 Pro с флеш-накопителем ёмкостью 256 Гбайт обойдётся в 1139 евро ($1280).

В другой публикации из Китая утверждается, что модель P40 с 8 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт флеш-накопителем будет стоить 999 евро ($1120), а за ещё 100 евро ($110) ёмкость флеш-накопителя будет удвоена.

Также будет доступна версия P40 с 512 Гбайт флеш-памяти и 8 Гбайт ОЗУ, покупка которой обойдётся в 1249 евро ($1405).

Весь модельный ряд P40 появится в продаже в Греции в апреле вместе с недавно анонсированным складным смартфоном Mate Xs. По всей видимости, в других странах Европы следует ждать начала продаж новинок в эти же сроки.



