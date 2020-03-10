В оснащение смартфона Samsung Galaxy A21s войдёт мощный аккумулятор

Интернет-источники опубликовали новую порцию информации о недорогом смартфоне Galaxy A21s: этот аппарат в скором времени анонсирует южнокорейский гигант Samsung.

Устройство, о котором идёт речь, имеет кодовое обозначение SM-A217F. Сообщается, что новинка получит мощную аккумуляторную батарею EB-BA217ABY ёмкостью 5000 мА·ч. Таким образом, пользователи смогут рассчитывать на продолжительное время автономной работы.

Недавно ресурс Android Headlines представил рендер смартфона Galaxy A21. Аппарат наделён дисплеем Infinity-O с перфорацией для фронтальной камеры, четверной основной камерой и тыльным дактилоскопическим сканером для снятия отпечатков пальцев.

Основой новинки послужит один из фирменных процессоров Exynos. Известно, что модель Galaxy A21s будет предлагаться в модификациях с флеш-накопителем вместимостью 32 Гбайт и 64 Гбайт. Объём оперативной памяти, по всей видимости, составит 4 Гбайт.

По оценкам Strategy Analytics, компания Samsung по итогам 2019 года заняла первое место в мировом рейтинге поставщиков смартфонов. Доля южнокорейского гиганта составила приблизительно 20,9 %.



