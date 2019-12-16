Samsung Mobile View: просмотр контента со смартфона на телевизоре

Samsung Mobile View: просмотр контента со смартфона на телевизоре

Южнокорейская компания Samsung, по сообщению ресурса LetsGoDigital, регистрирует две новые торговые марки — Samsung Mobile View и Samsung My Album.

Заявки на регистрацию указанных названий направлены на днях в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Отмечается, что обе торговые марки будут использоваться применительно к новым средствам отображения мультимедийного контента со смартфона на большом телевизионном экране.

Samsung Mobile View: просмотр контента со смартфона на телевизоре

В частности, система Samsung Mobile View повысит удобство просмотра на ТВ-панели самых разнообразных материалов: этот текст, фотографии, видеоролики, а также различные данные.

Торговая марка Samsung My Album, по мнению наблюдателей, говорит о скором внедрении нового фотоальбома, который поможет организовывать снимки и отображать их в удобном виде на экране телевизора.

Samsung Mobile View: просмотр контента со смартфона на телевизоре

В описании обеих заявок говорится, что торговые марки могут использоваться в отношении телевизоров, смартфонов, планшетов и носимых компьютеров в виде «умных» часов и «умных» очков.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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