В приложении Google Maps для iOS появился режим инкогнито
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Компания также объявила, что в следующем месяце в Android-версии Google Maps появится возможность массового удаления посещённых мест в хронике.
При использовании режима инкогнито те места, которые пользователь искал или просматривал, не будут сохраняться в аккаунте Google. Также не будут работать функции персонализации, основанные на истории действий в Картах, такие как рекомендации ресторанов.
В Google Maps для Android режим инкогнито появился в октябре.
С помощью функции массового удаления мест пользователи смогут полностью или частично очистить хронику посещённых мест в настройках.
В приложении также можно будет задать автоматическое удаление данных о местоположении.
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