В приложении Google Maps для iOS появился режим инкогнито

Google запустил режим инкогнито в приложении Карт для iOS .

Компания также объявила, что в следующем месяце в Android-версии Google Maps появится возможность массового удаления посещённых мест в хронике.

При использовании режима инкогнито те места, которые пользователь искал или просматривал, не будут сохраняться в аккаунте Google . Также не будут работать функции персонализации, основанные на истории действий в Картах, такие как рекомендации ресторанов.

В Google Maps для Android режим инкогнито появился в октябре.

С помощью функции массового удаления мест пользователи смогут полностью или частично очистить хронику посещённых мест в настройках.

В приложении также можно будет задать автоматическое удаление данных о местоположении.