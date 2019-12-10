В приложении Google Maps для iOS появился режим инкогнито

Google запустил режим инкогнито в приложении Карт для iOS.

Компания также объявила, что в следующем месяце в Android-версии Google Maps появится возможность массового удаления посещённых мест в хронике.

При использовании режима инкогнито те места, которые пользователь искал или просматривал, не будут сохраняться в аккаунте Google. Также не будут работать функции персонализации, основанные на истории действий в Картах, такие как рекомендации ресторанов.

В Google Maps для Android режим инкогнито появился в октябре.

С помощью функции массового удаления мест пользователи смогут полностью или частично очистить хронику посещённых мест в настройках.

В приложении также можно будет задать автоматическое удаление данных о местоположении.

Как отмечает Search Engine Land, с точки зрения маркетинга эти обновления не сильно значимы. Даже если отдельные пользователи решат воспользоваться режимом инкогнито или удалить историю посещений из хроники, это вряд ли окажет заметное влияние на сбор данных Google и возможности таргетинга.

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