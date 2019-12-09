Распаковка и видео Redmi K30 4G просочилось в сеть за несколько дней до запуска

Большинство подробностей о Redmi K30 и Redmi K30 5G были получены из официальных источников, но это не означает, что утечек нет. Фотографии, показывающие распаковку розового варианта устройства, а также наглядное видео фиолетового оформления аппарата просочились в Сеть за несколько дней до выхода телефона.

На фотографиях видно, что Redmi K30 будет поставляться в белой коробке с переливающимся названием смартфона. Также в правом верхнем углу имеется логотип Mi. На нижней стороне коробки изображены «Разработано Redmi», а в средней части расположился талисман марки. Вариант цвета в коробке — розовый, это версия 6/128 Гбайт. Сертификация TENAA ранее показала, что будут также варианты 6/64 Гбайт, 8/128 Гбайт и 12/256 Гбайт.

Сам телефон на фото включён, но хорошо виден перфорированный дисплей под две фронтальные камеры. Фотография задней части телефона также даёт очень точное представление о четырёхмодульном массиве камер. Пластиковая упаковка подтверждает, что Redmi K30 поддерживает расширение накопителя при помощи карт памяти microSD, но пользователю придётся пожертвовать для этого одним слотом для карт nano SIM. И да — задняя сторона покрыта матовым стеклом.

В свою очередь на приведённом живом видео запечатлён фиолетовый вариант аппарата. Хорошо видно, что смартфон работает под управлением оболочки MIUI 11 — согласно данным TENAA, она основана на платформе Android 10. Redmi K30 4G будет иметь 6,67''-дисплей FHD+ и 8-нм процессор Snapdragon 730G. Также стоит отметить боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 4500 мА·ч с поддержкой скоростной зарядки.



