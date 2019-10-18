Google официально представила Pixel 4 и Pixel 4 XL: никаких сюрпризов

После нескольких месяцев утечек и ожиданий Google наконец-то выпустила свои новейшие смартфоны серии Pixel. Аппараты Pixel 4 и Pixel 4 XL заменят Pixel 3 и Pixel 3 XL, выпущенные в прошлом году. К сожалению для Google , вряд ли многое удивило публику: благодаря утечкам, подробности об обоих аппаратах были хорошо известны ещё до официального запуска.

Тем не менее, кратко изложим все технические характеристики обоих аппаратов. Google Pixel 4 и Pixel 4 XL оснащаются однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 855, которая дополняется 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 64 или 128-Гбайт скоростным накопителем. Google Pixel 4 получил 5,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2220 ? 1080 и частотой обновления 90 Гц, а также комплектуется батареей на 2800 мА·ч.

Если же говорить о Pixel 4 XL, то более габаритный смартфон получил 6,3-дюймовую панель OLED с разрешением 3200 ? 1800 и столь же высокой частотой обновления в 90 Гц. Устройство при этом оснащено аккумулятором на 3700 мА·ч для питания устройства. Оба аппарата включают поддержку Bluetooth 5+ LE, NFC и имеют порт USB-C 3.1 для зарядки и наушников.

Отдельно стоит сказать про тыльные камеры. смартфоны помимо основного датчика на 12,2 Мп обзавелись телефотомодулем на 16 Мп с 2-кратным зумом. Третий датчик — не камера, но он предназначен для записи дополнительных деталей, таких как информация о глубине, и помогает создать более реалистичное боке. У Pixel 4 или Pixel 4 XL нет сверхширокоугольного модуля, который нынче довольно популярен. Задняя камера будет поддерживать запись 4K с частотой 30 кадров/с и 1080p с частотой 60 кадров/с.

На передней панели в верхней рамке находится 8-Мп камера для автопортретов, способная записывать видео 1080p с частотой 60 кадров/с. Также в этой верхней части Google разместила несколько датчиков, которые обеспечивают две новые функции. Одна из них — аналог системы разблокировки по лицу от Google в духе Apple Face ID. Другая — новый метод взаимодействия Motion Sense, который позволяет управлять Pixel 4 жестами рук без прикосновений к смартфону. Motion Sense использует технологию Google Project Soli. Благодаря этому можно управлять воспроизведением музыки или отклонять входящий вызов, взмахнув рукой рядом с дисплеем телефона. Обработка данных Motion Sense происходит локально на устройстве, причём Google отметила, что эта функция может быть отключена в любое время.

Разумеется, как и положено для серии Pixel, Google обещает массу новых программных функций вроде обновлённого голосового помощника Assistant, продвинутого встроенного приложения для записи звука, интеллектуальных режимов съёмки фотографий, в том числе ночью или в Live HDR+ и так далее. За безопасность отвечает специальный чип Google Titan M, а обновления гарантируются в течение 3 лет.

Как Pixel 4, так и Pixel 4 XL будут работать под управлением эталонной Android 10. Оба устройства могут возвращаться в режим 60 Гц, когда высокая частота обновления в 90 Гц не требуется. Стоимость Google Pixel 4 составит в США от $799, а Pixel 4 XL — от $899. Оба смартфона начнут поступать в продажу 22 октября и будут выпущены в белом и чёрном исполнении, а также ограниченный тираж — в оранжевом.



