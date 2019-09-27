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2019-09-27
Краш-тест складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Главная изюминка революционного гаджета стала его же ахиллесовой пятой — складной экран оказался чрезмерно хрупок и почти сразу приходил в негодность. Оказалось, что его верхняя пленка слишком мягкая и очень легко отделяется от дисплея, а после этого он приходит в негодность. Samsung отложили старт продаж и пообещали исправить все недочеты. Теперь Fold второй раз выходит на рынок и автор канала JerryRigEverything решил проверить, получилось ли его сделать хотя бы равным незащищенным экранам старых коммуникаторов. Одно известно точно — след от изгиба производитель побороть не смог и перфекционисты будут страдать всегда.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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