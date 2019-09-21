Huawei Vision — новый умный телевизор на базе собственной Harmony OS

Huawei Vision — новый умный телевизор на базе собственной Harmony OS

На прошедшей презентации в Мюнхене китайская Huawei представила не только смартфоны Mate 30 и 30 Pro без всяких служб Google (включая магазин Play) и элегантные часы Watch GT 2 на базе LiteOS (вместо Google Wear OS), но и умный телевизор Huawei Vision. Разумеется, на базе собственной Harmony OS, а не Android TV.

Huawei Vision доступен в трёх размерах (55, 65 и 75 дюймов), оснащается дисплеем Quantum Dot с разрешением 4K, может похвастать частотой обновления до 120 Гц. Как можно заметить, устройства отличаются тонкими металлическими рамками. Приведём основные особенности и характеристики телевизоров на базе новой операционной системы:

  • дизайн Ingenuity;
  • 100-процентный охват цветовой гаммы NTSC;
  • интеллектуальная звуковая система 8 + 1 + 1;
  • поддержка 5.1-канального звука;
  • мультимедийные развлечения;
  • эффективное взаимодействие с другими устройствами компании;
  • интеллектуальные возможности;
  • центр управления устройствами Интернета вещей от Huawei;
  • интеллектуальная камера для видеозвонков;
  • сенсорный пульт ДУ с поддержкой Bluetooth 5.0 и автономностью до 3 месяцев.
Huawei Vision — новый умный телевизор на базе собственной Harmony OS

Harmony OS управляет всеми функциями телевизора китайского производителя. Huawei пытается сделать этот продукт чем-то большим, чем просто телевизор, превратив его в центр Интернета вещей. Интеллектуальная система, как сообщается, может адаптироваться к окружению. Имеется режим, защищающий глаза детей с помощью фильтрации синих оттенков.

Управление телевизором Huawei Vision можно управлять либо голосом, либо с помощью сенсорного дистанционного пульта, который заряжается через порт USB-C. На данный момент компания нет сообщает информации о стоимости и точном времени выхода на рынок любопытного продукта.

Huawei Vision — новый умный телевизор на базе собственной Harmony OS


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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