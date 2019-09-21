Huawei Vision — новый умный телевизор на базе собственной Harmony OS

На прошедшей презентации в Мюнхене китайская Huawei представила не только смартфоны Mate 30 и 30 Pro без всяких служб Google (включая магазин Play) и элегантные часы Watch GT 2 на базе LiteOS (вместо Google Wear OS), но и умный телевизор Huawei Vision. Разумеется, на базе собственной Harmony OS, а не Android TV.

Huawei Vision доступен в трёх размерах (55, 65 и 75 дюймов), оснащается дисплеем Quantum Dot с разрешением 4K, может похвастать частотой обновления до 120 Гц. Как можно заметить, устройства отличаются тонкими металлическими рамками. Приведём основные особенности и характеристики телевизоров на базе новой операционной системы:

дизайн Ingenuity;

100-процентный охват цветовой гаммы NTSC;

интеллектуальная звуковая система 8 + 1 + 1;

поддержка 5.1-канального звука;

мультимедийные развлечения;

эффективное взаимодействие с другими устройствами компании;

интеллектуальные возможности;

центр управления устройствами Интернета вещей от Huawei;

интеллектуальная камера для видеозвонков;

сенсорный пульт ДУ с поддержкой Bluetooth 5.0 и автономностью до 3 месяцев.

Harmony OS управляет всеми функциями телевизора китайского производителя. Huawei пытается сделать этот продукт чем-то большим, чем просто телевизор, превратив его в центр Интернета вещей. Интеллектуальная система, как сообщается, может адаптироваться к окружению. Имеется режим, защищающий глаза детей с помощью фильтрации синих оттенков.

Управление телевизором Huawei Vision можно управлять либо голосом, либо с помощью сенсорного дистанционного пульта, который заряжается через порт USB-C. На данный момент компания нет сообщает информации о стоимости и точном времени выхода на рынок любопытного продукта.



