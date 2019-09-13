Появилось качественное «живое» фото Huawei Mate 30 Pro

В Сеть выложили реальный снимок смартфона Huawei Mate 30 Pro, нового флагмана из Китая. Мобильник имеет массу особенностей – у него будет экран-водопад и, наоборот, не будет сервисов Google.

Huawei Mate 30 Pro покажут уже буквально на следующей неделе. На снимке отлично видно, как выглядит его экран с очень сильно закругленными боковыми торцами. Это гарантированно будет неудобно за счет постоянных случайных касаний, но, видимо, в этом есть какой-то скрытый смысл. Дебют Huawei Mate 30 Pro и младшего Mate 30 состоится 19 сентября. Старший смартфон получит экран Full HD+ на 6,8 дюйма, накопитель на 512 Гб и оперативную память на 8 гигабайтов, а также топовый процессор Kirin 990 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

В смартфоне будет аж семь камер, и это новый мировой рекорд. Сзади расположатся четыре сенсора – обычная камера на 40 Мп, широкоугольная на 40 Мп, телефото на 8 Мп с трехкратным оптическим зумом и дополнительный ToF-сенсор для определения глубины сцен. В обычной и телефотокамере стоит оптическая стабилизация. Параметры фронтальной камеры неизвестны, но модулей будет три. Цена смартфона будет объявлена позже.

Максим Мишенев, MobileDevice

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