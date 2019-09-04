Nokia стали лидером по поддержке Android
В отличие от Apple, которая одновременно выпускает новые версии ОС для нескольких поколений смартфонов iPhone, со свежими версиями Android дела обстоят не так хорошо. Аналитики Counterpoint Research изучили ситуацию с обновлениями ОС для смартфонов на Android, проверив, сколько гаджетов в 3-м квартале 2018 года имеют актуальную версию ОС на момент продажи и как быстро они получают обновления до Android Pie.
В среднем около 25% на рынке на момент продажи имели последнюю версию ОС, а лидером по количеству смартфонов на актуальной версии Android стала Nokia — 96% телефонов марки имели Android Pie. Среди лидеров также оказались бренды Samsung (89%), Xiaomi (84%), Huawei (82%) и Lenovo (43%).
По скорости выпуска обновлений для своих гаджетов также лидирует HMD Global — 94% смартфонов Nokia получили последнюю версию Android в течение года. Следом по степени оперативности выпуска обновлений находятся Xiaomi (62%), Lenovo (52%), Huawei (40%), Vivo (28%) и Samsung (23%).
Эксперты подчеркнули, что скорость подготовки обновлений Android для смартфонов непосредственно влияет на безопасность гаджетов, но далеко не все производители массовых смартфонов считают эту часть своей работы важной.
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