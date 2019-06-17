Израильтяне гарантируют взлом любого популярного смартфона

Израильтяне гарантируют взлом любого популярного смартфона

Издание Wired называет такую маркетинговую политику новым шагом в извечном соперничестве между создателями электронных устройств и организациями, спонсируемыми или сотрудничающими с силовыми ведомствами. Ранее в публичном доступе таких смелых и безапелляционных заявлений не появлялось. Как гласит сайт Cellebrite их сервис позволяет получать доступ к содержимому устройств даже с установленной на них последней версией iOS 12.3. Для UFED Premium (Universal Forensic Extraction Device — универсальное устройство для извлечения [данных] в рамках следственных действий) также не является проблемой и контент, находящийся на смартфонах Samsung, Motorola, Huawei, LG и Xiaomi.

Cellebrite is proud to introduce #UFED Premium! An exclusive solution for law enforcement to unlock and extract data from all iOS and high-end Android devices. To learn more, click here: https://t.co/WHsaDxzoXz pic.twitter.com/BSixEkyAuL

— Cellebrite (@Cellebrite_UFED) June 14, 2019

Несмотря на то, что UFED позиционируется как продукт для силовых ведомств и предполагается, что он будет использован только в рамках закона, вызывает серьезные опасения риск неправомерного его применения или же попадания в третьи руки. В качестве примера один из собеседников Wired, Мэтью Хайки, специалист по кибербезопасности и основатель фирмы Hacker House, рассказал, что имел возможность приобрести на eBay некоторые более ранние продукты Cellebrite. Одним из этапов борьбы за неприкосновенность пользовательских данных может стать режим жесткого ограничения доступа к накопителю устройства через физический разъем, который Apple анонсировала в рамках мероприятия WWDC 2019 в марте.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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