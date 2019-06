Израильтяне гарантируют взлом любого популярного смартфона

Издание Wired называет такую маркетинговую политику новым шагом в извечном соперничестве между создателями электронных устройств и организациями, спонсируемыми или сотрудничающими с силовыми ведомствами. Ранее в публичном доступе таких смелых и безапелляционных заявлений не появлялось. Как гласит сайт Cellebrite их сервис позволяет получать доступ к содержимому устройств даже с установленной на них последней версией iOS 12.3. Для UFED Premium (Universal Forensic Extraction Device — универсальное устройство для извлечения [данных] в рамках следственных действий) также не является проблемой и контент, находящийся на смартфонах Samsung, Motorola, Huawei , LG и Xiaomi.

Cellebrite is proud to introduce #UFED Premium! An exclusive solution for law enforcement to unlock and extract data from all iOS and high-end Android devices. To learn more, click here: https://t.co/WHsaDxzoXz pic.twitter.com/BSixEkyAuL

