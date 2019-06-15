Google добавил Assistant в приложение Waze

Google интегрировал голосового помощника Assistant в навигационное приложение Waze. На данный момент эта функциональность запущена на английском языке для устройств на базе Android в США .

Теперь пользователи Waze во время вождения смогут совершать звонки, включать музыку, инициировать голосовые команды, сообщать о движении на дорогах, пробках и полицейских постах, а также запрашивать альтернативный маршрут без участия рук.

Будет ли эта функциональность расширена на другие страны, в компании не уточнили.

Напомним, что Google купил Waze в 2013 году. Стоимость сделки составила $1,3 млрд.