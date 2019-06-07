Skype разрешил делиться экраном на iOS и Android

Skype запустил функцию, которая позволяет делиться экраном устройства, в своих приложениях для iOS и Android. Ранее она была доступна только в десктопной версии сервиса.

Эту функцию можно будет использовать для решения рабочих вопросов, совместных покупок с друзьями и других подобных ситуаций. Она будет доступна в меню, которое выводится при нажатии на «…».

Разработчики также улучшили интерфейс звонков на мобильных устройствах. Так, теперь пользователи смогут одним нажатием убрать с экрана настройки вызова, чтобы им ничего не мешало во время видеозвонка. Повторное нажатие вернёт настройки на экран.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно установить последнюю версию Skype для iOS и Android.


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