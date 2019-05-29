В Google Lens появились новые режимы для еды и перевода текстов

Google добавил в систему визуального поиска Lens два новых режима – для еды и перевода текстов.

Теперь при открытии приложения Lens внизу экрана будет расположена карусель с пятью доступными режимами, включая «Еду» (Dining), «Перевод» (Translate), «Покупки» (Shopping), «Текст» (Text) и «Автоматический» (Auto). По умолчанию будет установлен режим Auto.

С новыми фильтрами для еды при наведении камеры на меню Google Lens выделит самые популярные блюда, покажет информацию о выбранных блюдах, а также фото из профилей кафе и ресторанов в Google Maps. Пользователи также смогут отсканировать счёт и оплатить его через Google .

Для перевода текста нужно будет навести камеру на нужный фрагмент, после чего Lens автоматически определит язык и покажет перевод. Всего поддерживается более 100 языков.

Чтобы воспользоваться этими функциями на Android, устройство должно быть совместимо с ARCore.

На Android система визуального поиска Google Lens доступна в приложениях Assistant и Photos. На iOS – в Google и Фото.

Новые фильтры будут запущены по всему миру.