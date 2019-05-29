В Google Lens появились новые режимы для еды и перевода текстов
Google добавил в систему визуального поиска Lens два новых режима – для еды и перевода текстов.
Теперь при открытии приложения Lens внизу экрана будет расположена карусель с пятью доступными режимами, включая «Еду» (Dining), «Перевод» (Translate), «Покупки» (Shopping), «Текст» (Text) и «Автоматический» (Auto). По умолчанию будет установлен режим Auto.
С новыми фильтрами для еды при наведении камеры на меню Google Lens выделит самые популярные блюда, покажет информацию о выбранных блюдах, а также фото из профилей кафе и ресторанов в Google Maps. Пользователи также смогут отсканировать счёт и оплатить его через Google.
Для перевода текста нужно будет навести камеру на нужный фрагмент, после чего Lens автоматически определит язык и покажет перевод. Всего поддерживается более 100 языков.
Чтобы воспользоваться этими функциями на Android, устройство должно быть совместимо с ARCore.
На Android система визуального поиска Google Lens доступна в приложениях Assistant и Photos. На iOS – в Google и Фото.
Новые фильтры будут запущены по всему миру.
Напомним также, что эта функциональность была анонсирована на конференции Google I/O в мае.
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29.05.2019 17:03