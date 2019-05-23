Близится выход прочного смартфона Samsung Galaxy Xcover 5

Сразу в нескольких источниках появилась информация о том, что южнокорейская компания Samsung в скором времени может анонсировать «внедорожный» смартфон Galaxy Xcover 5.

В частности, как отмечается, новинка поступила на сертификацию в Wi-Fi Alliance. Устройство фигурирует под кодовым обозначением SM-G398F. Для сравнения: модель Galaxy Xcover 4 имеет шифр SM-G389F.

Кроме того, смартфон Samsung с кодом SM-G398FN замечен в базе данных бенчмарка Geekbench, раскрывающего некоторые технические характеристики устройства. Так, говорится об использовании фирменного процессора Exynos 7885. Этот чип располагает восемью вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G71 MP2.

Если верить тесту Geekbench, смартфон Galaxy Xcover 5 несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 9.0 Pie.

Ранее ресурс WinFuture.de опубликовал предполагаемое «живое» фото смартфона Galaxy Xcover 5 (на первой иллюстрации). Всё это говорит о том, что официальная презентация аппарата может состояться в текущем квартале.



