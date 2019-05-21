Новые Google Pixel 3a самопроизвольно выключаются, причина неизвестна

Смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL вышли на рынок всего пару недель назад, но их первые владельцы уже столкнулись, по всей видимости, с производственным браком. На интернет-форумах пользователи жалуются на произвольные выключения устройств, после которых вернуть им работоспособность можно только посредством «жёсткой перезагрузки» путём удержания кнопки питания в течение 30 секунд. После этого смартфон работает как ни в чём не бывало, но проблему данные действия не решают, и в будущем самопроизвольные выключения могут повторяться.

Что является причиной внезапного завершения работы Pixel 3a и 3a XL, пока точно не известно. Нет данных и о том, какое количество аппаратов оказалось подвержено дефекту, хотя, судя по откликам в интернет-сообществах, прецедентов уже достаточно.

Предположения строятся пока разные. К примеру, один из пользователей, столкнувшийся с проблемой дважды всего за пять дней владения устройством, заметил, что отключения случаются через некоторое время после включения Wi-Fi, если же адаптер не работает, то ничего подобного не происходит. Другие винят сторонние предложения, хотя, по последним данным, загрузка телефона в безопасном режиме от проявления дефекта не спасает. Частота «рандомных» выключений также разная — кто-то зафиксировал пока только единичный факт за несколько дней, другие же отмечают несколько случаев за сутки.

На момент написания данной заметки Google никак не комментировала ситуацию с Pixel 3a и 3a XL. Отметим, что это не первая история с дефектными смартфонами американского интернет-гиганта. По иронии судьбы, только на прошлой неделе корпорация предложила урегулировать коллективный иск, поданный владельцами смартфонов Google Pixel первого поколения. За продажу устройств с неисправными микрофонами она заплатит компенсацию в размере до $500 тем, кто вернул дефектный экземпляр, но взамен получил такой же неисправный.



