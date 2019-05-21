Новые Google Pixel 3a самопроизвольно выключаются, причина неизвестна

Новые Google Pixel 3a самопроизвольно выключаются, причина неизвестна

Смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL вышли на рынок всего пару недель назад, но их первые владельцы уже столкнулись, по всей видимости, с производственным браком. На интернет-форумах пользователи жалуются на произвольные выключения устройств, после которых вернуть им работоспособность можно только посредством «жёсткой перезагрузки» путём удержания кнопки питания в течение 30 секунд. После этого смартфон работает как ни в чём не бывало, но проблему данные действия не решают, и в будущем самопроизвольные выключения могут повторяться.

Что является причиной внезапного завершения работы Pixel 3a и 3a XL, пока точно не известно. Нет данных и о том, какое количество аппаратов оказалось подвержено дефекту, хотя, судя по откликам в интернет-сообществах, прецедентов уже достаточно.

Предположения строятся пока разные. К примеру, один из пользователей, столкнувшийся с проблемой дважды всего за пять дней владения устройством, заметил, что отключения случаются через некоторое время после включения Wi-Fi, если же адаптер не работает, то ничего подобного не происходит. Другие винят сторонние предложения, хотя, по последним данным, загрузка телефона в безопасном режиме от проявления дефекта не спасает. Частота «рандомных» выключений также разная — кто-то зафиксировал пока только единичный факт за несколько дней, другие же отмечают несколько случаев за сутки.

Новые Google Pixel 3a самопроизвольно выключаются, причина неизвестна

На момент написания данной заметки Google никак не комментировала ситуацию с Pixel 3a и 3a XL. Отметим, что это не первая история с дефектными смартфонами американского интернет-гиганта. По иронии судьбы, только на прошлой неделе корпорация предложила урегулировать коллективный иск, поданный владельцами смартфонов Google Pixel первого поколения. За продажу устройств с неисправными микрофонами она заплатит компенсацию в размере до $500 тем, кто вернул дефектный экземпляр, но взамен получил такой же неисправный.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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