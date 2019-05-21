Xiaomi за I квартал 2019 года продала 28 млн смартфонов

Xiaomi обнародовала финансовый отчет за I квартал 2019 года, за который китайская компания заработала $6,3 млрд, что на 27,2% больше показателей аналогичного периода прошлого года. В то же время чистая прибыль выросла на на 22,4% до $303 млн.

Объёмы продаж смартфонов

За I квартал 2019 года Xiaomi заработала на продажах смартфонов $3,9 млрд, увеличив продажи на 16,2% – до 27,9 млн единиц. В частности, за указанный период компания реализовала более 4 миллионов смартфонов линейки Redmi Note 7, а Xiaomi Mi 9 – более 1,5 миллионов.

Средняя стоимость смартфонов

Исследовательская компания Canalys сообщила, что Xiaomi расположилась на 4-ом месте по мировым продажам смартфонов в I квартале 2019 года. Средняя стоимость смартфонов Xiaomi на внутреннем рынке Китая возросла на 30%, а на внешних рынках – на 12%.

Рынок Интернета вещей

За I квартал 2019 года число IoT-устройств (Интернета вещей) в фирменной платформе Xiaomi составило 171 млн устройств, не учитывая смартфоны и ноутбуки, таким образом за год оно выросло на 70%. В то же время персональным помощником Xiaomi за март 2019 года воспользовалось более 45,5 миллионов пользователей, что на 247,2% больше показателя марта прошлого года.

Тем временем, основатель, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что компания сразу после первичного размещения акций (IPO) обновила свою основную стратегию, организационную структуру управления, технологические исследования и разработки.