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Huawei P30 Lite против Honor 8X: тест на скорость Оба смартфона, участвовавшие в тесте, оснащены чипсетом Kirin 710 и имеют четыре гигабайта оперативной памяти. При этом Huawei P30 Lite, принимавший участие в сравнении, работает под управлением Android 9 Pie, в то время как Honor 8X — под управлением ОС Android 8 Oreo. Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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