Huawei P30 Lite против Honor 8X: тест на скорость

Huawei P30 Lite против Honor 8X: тест на скорость

Оба смартфона, участвовавшие в тесте, оснащены чипсетом Kirin 710 и имеют четыре гигабайта оперативной памяти. При этом Huawei P30 Lite, принимавший участие в сравнении, работает под управлением Android 9 Pie, в то время как Honor 8X — под управлением ОС Android 8 Oreo.

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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