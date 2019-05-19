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2019-05-19
Huawei P30 Lite против Honor 8X: тест на скорость
Оба смартфона, участвовавшие в тесте, оснащены чипсетом Kirin 710 и имеют четыре гигабайта оперативной памяти. При этом Huawei P30 Lite, принимавший участие в сравнении, работает под управлением Android 9 Pie, в то время как Honor 8X — под управлением ОС Android 8 Oreo.
Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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