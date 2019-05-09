Google назвала лучшие игры и приложения в Google Play в 2019 году

Компания Google традиционно вручила премию Google Play Award лучшим играм и приложениям в Google Play за год. Победителей компания объявила в блоге, пишут AIN.UA

В этом году наградой были отмечены:

  • Woebot: Your Self-Care Expert (Категория «Самочувствие») — помогает пользователю справляться со стрессом, одиночеством, прокрастинацией и так далее.
  • Envision AI («Лучший опыт доступности») — помогает незрячим людям определять объекты, озвучивая то, на что пользователь наводит камеру.
  • Wisdo («Социальное влияние») — позволяет пользователям рассказывать о переживаниях на какую-то конкретную тему — депрессия, одиночество, переезд, обучение и так далее.
  • Shadowgun Legends («Самая красивая игра») — мобильная онлайн-игра в жанре RPG о будущем.
  • Neverthink: Handpicked («Лучший опыт для гостиной») — команда приложения вручную выбирает самые интересные видео из сети для каждого пользователя.
  • Tick Tock: A Tale of Two («Самое изобретательное приложение») — игра-головоломка для игры вдвоем.
  • Canva: Graphic Design & Logo, Flyer, Poster maker («Приложение для миллиардов») — приложение одноименного графического редактора.
  • SLOWLY («Лучший прорыв приложения») — помогает найти друзей по переписке и обмениваться «классическими» письмами.
  • MARVEL Strike Force («Лучший прорыв игры») — пошаговый файтинг с героями вселенной MARVEL.

Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Первые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - ОмелянПервые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - Омелян
Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковкеEnergizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке
Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часовApple Watch занимают более трети рынка «умных» часов
Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6
Рынку планшетов пророчат дальнейшее падениеРынку планшетов пророчат дальнейшее падение
Блок рекламы


Похожие новости
Google выпустил третью бету Android QGoogle выпустил третью бету Android Q
Концепт-рендеры и видео смартфона iPhone XR 2019Концепт-рендеры и видео смартфона iPhone XR 2019
Google рассказала о новых возможностях поиска и приложения Google LensGoogle рассказала о новых возможностях поиска и приложения Google Lens
Google Assistant следующего поколения будет работать в 10 раз быстрееGoogle Assistant следующего поколения будет работать в 10 раз быстрее
Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и 3A XL. Цена — от $399Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и 3A XL. Цена — от $399
Google представила Android Q: все нововведения и поддерживаемые устройстваGoogle представила Android Q: все нововведения и поддерживаемые устройства
Apple и Google удалила дейтинг-приложения украинской Wildec из своих магазинов. Они нарушали приватность детей
Продажи Samsung Galaxy Fold отложили до второй половины 2019 годаПродажи Samsung Galaxy Fold отложили до второй половины 2019 года
Xiaomi поставила 27,5 миллиона смартфонов за 1 квартал 2019 годаXiaomi поставила 27,5 миллиона смартфонов за 1 квартал 2019 года
От 399 долларов: названа цена смартфонов Google Pixel 3a и 3a XLОт 399 долларов: названа цена смартфонов Google Pixel 3a и 3a XL
Последние новости
Подгружаем последние новости