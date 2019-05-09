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2019-05-09
Google назвала лучшие игры и приложения в Google Play в 2019 году
Компания Google традиционно вручила премию Google Play Award лучшим играм и приложениям в Google Play за год. Победителей компания объявила в блоге, пишут
В этом году наградой были отмечены:
- Woebot: Your Self-Care Expert (Категория «Самочувствие») — помогает пользователю справляться со стрессом, одиночеством, прокрастинацией и так далее.
- Envision AI («Лучший опыт доступности») — помогает незрячим людям определять объекты, озвучивая то, на что пользователь наводит камеру.
- Wisdo («Социальное влияние») — позволяет пользователям рассказывать о переживаниях на какую-то конкретную тему — депрессия, одиночество, переезд, обучение и так далее.
- Shadowgun Legends («Самая красивая игра») — мобильная онлайн-игра в жанре RPG о будущем.
- Neverthink: Handpicked («Лучший опыт для гостиной») — команда приложения вручную выбирает самые интересные видео из сети для каждого пользователя.
- Tick Tock: A Tale of Two («Самое изобретательное приложение») — игра-головоломка для игры вдвоем.
- Canva: Graphic Design & Logo, Flyer, Poster maker («Приложение для миллиардов») — приложение одноименного графического редактора.
- SLOWLY («Лучший прорыв приложения») — помогает найти друзей по переписке и обмениваться «классическими» письмами.
- MARVEL Strike Force («Лучший прорыв игры») — пошаговый файтинг с героями вселенной MARVEL.
Дмитрий Демченко, AIN
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