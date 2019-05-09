Раскрыта стоимость флагманского смартфона Asus ZenFone 6

Asus ZenFone 6 – это еще один флагманский смартфон 2019 года с топовой начинкой, до анонса которого осталось совсем немного времени. Сегодня он обзавелся рекомендуемой стоимостью, которую слили в сеть инсайдеры, и она понравится далеко не всем уже хотя бы потому, что Asus не входит в пятерку лидеров среди производителей смартфонов.

Asus ZenFone 6 можно будет купить минимум за $650 в версии 6-128 Гб, а модификация 8-256 Гб обойдется в $780, причем это все стоимость для китайского рынка. Также выйдет версия 12-512 Гб, и стоить она будет уже $970. что совершенно непонятно, чем таким наделен этот аппарат, что за него просят такие деньги, но ясно одно – при прочих равных покупатель отдаст предпочтение флагманам Samsung или Apple, которые стоят примерно столько же.

Просто потому, что при наличии такой суммы на руках многие выберут действительно топовый аппарат от крупного вендора, а не Asus. Прочие спецификации Asus ZenFone 6 пока неизвестны, упоминается лишь фотокамера 48 Мп, но она есть и в Xiaomi Mi 9 за $450. Анонс смартфона состоится 16 мая.

Максим Мишенев, MobileDevice


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