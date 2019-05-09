Раскрыта стоимость флагманского смартфона Asus ZenFone 6

Asus ZenFone 6 – это еще один флагманский смартфон 2019 года с топовой начинкой, до анонса которого осталось совсем немного времени. Сегодня он обзавелся рекомендуемой стоимостью, которую слили в сеть инсайдеры, и она понравится далеко не всем уже хотя бы потому, что Asus не входит в пятерку лидеров среди производителей смартфонов.



Asus ZenFone 6 можно будет купить минимум за $650 в версии 6-128 Гб, а модификация 8-256 Гб обойдется в $780, причем это все стоимость для китайского рынка. Также выйдет версия 12-512 Гб, и стоить она будет уже $970. что совершенно непонятно, чем таким наделен этот аппарат, что за него просят такие деньги, но ясно одно – при прочих равных покупатель отдаст предпочтение флагманам Samsung или Apple , которые стоят примерно столько же.



Просто потому, что при наличии такой суммы на руках многие выберут действительно топовый аппарат от крупного вендора, а не Asus. Прочие спецификации Asus ZenFone 6 пока неизвестны, упоминается лишь фотокамера 48 Мп, но она есть и в Xiaomi Mi 9 за $450. Анонс смартфона состоится 16 мая.