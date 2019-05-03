Xiaomi поставила 27,5 миллиона смартфонов за 1 квартал 2019 года

Согласно отчету Xiaomi, в первом квартале текущего года поставки смартфонов китайского производителя достигли 27,5 миллиона штук. Но стоит отметить, что оценка отгрузки не проверялась, и цифра может измениться в финансовой отчетности.

Также Xiaomi отметила, что последние данные некоторых исследовательских фирм рынка были «неточными и несправедливыми», и во избежание негативной реакции со стороны инвесторов и промоутеров, производитель уточнил данные о своих поставках. Согласно официальным отчетам руководства Xiaomi, компания поставила значительно больше смартфонов, чем указано в сторонних отчетах.

По оценкам IDC и нескольких других агентств, в первом квартале нынешнего года объём поставок Xiaomi достигли 25 миллионов смартфонов, а это на 10% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению стратегических аналитиков, Counterpoint Research и Canalys, количество отгрузок Xiaomi в первом квартале достигло 27,5 и 27,8 миллиона смартфонов, соответственно.

Все четыре исследовательские фирмы поставили Xiaomi на четвертое место по доле мирового рынка (8%). В 4 квартале 2018 года Xiaomi заняла пятое место по объёму поставок с 28,6 миллионами гаджетов.