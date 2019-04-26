iFixit рассказали о недостатках гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold

Эксперты ресурса iFixit, занимающиеся разборкой и оценкой ремонтопригодности мобильных устройств, сообщили о недостатках конструкции первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем.

После негативных отзывов от журналистов в адрес Samsung Galaxy Fold компания занялась изучением проблем с выходом дисплея из строя спустя пару дней использования и отложила выход смартфона на неустановленный срок.

Специалисты iFixit заявили, что суть проблемы заключена в отсутствии серьёзного защитного слоя, как например стекла Gorilla Glass, у гибкого OLED-дисплея. Это приводит к чрезвычайной хрупкости экрана, который может вывести из строя даже небольшая частица пыли.

Также в iFixit отметили, что защитная плёнка Samsung Galaxy Fold, которая выполняет роль защитного стекла, схожа с традиционной заводской плёнкой. Это и могло побудь первых пользователей содрать плёнку, тем самым оставив гибкий дисплей смартфона полностью без защиты.

Помимо этого, специалисты iFixit заметили, что проводимые компанией Samsung тестирования устойчивости к сгибанию на производстве являются чересчур механическими, а использование смартфона в обычных условиях может привести к повреждению дисплея. В целом, ремонтопригодность Galaxy Fold была оценена iFixit в 2 балла из 10.