Samsung признала проблемы с дисплеем Galaxy Fold и откладывает продажи смартфона

Samsung официально объявила, что откладывает выпуск гибкого смартфона Galaxy Fold на неопределенный срок из-за проблем с дисплеем.

Компания признает, что Galaxy Fold «нуждается в дальнейших улучшениях» и поэтому запланированный выпуск откладывается. Никакой новой даты запуска Samsung не назвала, заявив, что объявит её станет известно «в ближайшие недели». Samsung необходимо установить причину поломки новинок, и устранить проблемы.

Представители компании заявили:

«Первоначальные результаты проверки сообщенных проблем на дисплее показали, что они могут быть связаны с воздействием на верхнюю и нижнюю открытые области шарнира. Был также случай, когда вещества, найденные внутри устройства, влияли на характеристики дисплея.»

Samsung пообещала усилить защиту дисплеев Galaxy Fold и дать подробные рекомендации пользователям по использованию гибким гаджетом. Также ресурс Reuters сообщил, что Samsung отозвала все образцы и тестовые экземпляры, которые были розданы журналистам для обзоров.