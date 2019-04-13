Sharp показала прототип смартфона с гибким экраном

Sharp показала прототип смартфона с гибким экраном

В начале текущего года свои складные смартфоны представили компании Samsung и Huawei. Над смартфонами с гибким экраном, как известно, работают и некоторые другие компании: к примеру, недавно прототип такого устройства показала компания Sharp.

В Сети появилось видео, демонстрирующее прототип смартфона. Он складывается вертикально и, как сообщает Sharp, имеет 6,18-дюймовый OLED-экран с разрешением 1 440 на 3 040 пикселей. Аппарат, согласно Sharp, способен выдержать 300 000 сгибаний.

Когда подобный смартфон Sharp выпустит в качестве серийной модели (и выпустит ли вообще), пока неизвестно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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