ZTE Nubia Alpha: гибрид смартфона и часов по цене в $520

ZTE Nubia Alpha: гибрид смартфона и часов по цене в $520

Необычный гибрид смартфона и часов Nubia Alpha был представлен широкой публике в рамках ежегодной выставки MWC 2019. Теперь же сетевые источники сообщают о том, что аппарат поступил в продажу, а в будущем ожидается появление версии устройства с поддержкой 5G.

Новинка может похвастаться гибким 4,01-дюймовым дисплеем от компании Visionox, выполненным по технологии OLED. Он поддерживает разрешение 960 ? 192 пикселя и имеет соотношение сторон 36:9. Рядом с дисплеем установлена 5-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом и светосилой f/2,2.

«Сердцем» аппарата является микрочип Qualcomm Snapdragon Wear 2100, который дополняется 1 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 8 Гбайт. Изделие обладает набором датчиков слежения за физической активностью пользователя, а также встроенными адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Голосовая связь обеспечивается за счёт использования технологии eSIM. За автономную работу отвечает интегрированная аккумуляторная батарея на 500 мА·ч, которой хватит на 1–2 дня активного использования гаджета.

ZTE Nubia Alpha: гибрид смартфона и часов по цене в 0

Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами исполнения корпуса. Версия устройства в чёрном корпусе стоит порядка $520, тогда как модель со вставками из 18-каратного золота оценена в $670. На данный момент новинка доступна для покупки на территории Китая, но позднее она должна появиться на рынках других стран. Стоимость и дата начала поставок международной версии Nubia Alpha пока неизвестны.

В продажу также поступили полностью беспроводные наушники Nubia Pods, которые оценены разработчиком в $120.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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