ZTE Nubia Alpha: гибрид смартфона и часов по цене в $520

Необычный гибрид смартфона и часов Nubia Alpha был представлен широкой публике в рамках ежегодной выставки MWC 2019. Теперь же сетевые источники сообщают о том, что аппарат поступил в продажу, а в будущем ожидается появление версии устройства с поддержкой 5G.

Новинка может похвастаться гибким 4,01-дюймовым дисплеем от компании Visionox, выполненным по технологии OLED. Он поддерживает разрешение 960 ? 192 пикселя и имеет соотношение сторон 36:9. Рядом с дисплеем установлена 5-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом и светосилой f/2,2.

«Сердцем» аппарата является микрочип Qualcomm Snapdragon Wear 2100, который дополняется 1 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 8 Гбайт. Изделие обладает набором датчиков слежения за физической активностью пользователя, а также встроенными адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Голосовая связь обеспечивается за счёт использования технологии eSIM. За автономную работу отвечает интегрированная аккумуляторная батарея на 500 мА·ч, которой хватит на 1–2 дня активного использования гаджета.

Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами исполнения корпуса. Версия устройства в чёрном корпусе стоит порядка $520, тогда как модель со вставками из 18-каратного золота оценена в $670. На данный момент новинка доступна для покупки на территории Китая, но позднее она должна появиться на рынках других стран. Стоимость и дата начала поставок международной версии Nubia Alpha пока неизвестны.

В продажу также поступили полностью беспроводные наушники Nubia Pods, которые оценены разработчиком в $120.



