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2019-04-06
Honor View 20 против Huawei Mate 20 Pro: тест на скорость
Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале FoneTech. Huawei Mate 20 Pro, участвовавший в тесте, оснащен шестью гигабайтами оперативной памяти, а Honor View 20 — восемью гигабайтами ОЗУ; оба смартфона при оборудованы чипсетом Kirin 980 и работают под управлением ОС Android 9 Pie.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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