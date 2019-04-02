Раскрыта стоимость смартфона LG V50 ThinQ 5G, который поступит в продажу 19 апреля

Флагманский смартфон LG V50 ThinQ 5G был официально представлен в рамках выставки MWC 2019, проходившей в феврале этого года.

Теперь же производитель сообщил о том, что продажи гаджета на территории Южной Кореи стартуют 19 апреля. Приобрести новинку можно за 1 119 000 вон, что в пересчете на американскую валюту приблизительно равно $1055. Чехол с дополнительным дисплеем до мая будет поставляться бесплатно вместе с приобретённым смартфоном, а позднее его цена составит порядка $195.

Напомним, флагман южнокорейского вендора работает на основе мощного чипа Qualcomm Snapdragon с восемью вычислительными ядрами и графическим ускорителем Adreno 640. Поддержка функционирования в сетях связи пятого поколения обеспечивается интегрированным скоростным модемом Snapdragon X50 5G. Конфигурация дополняется 6 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 128 Гбайт. Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей на 4000 мА·ч, поддерживающей технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Аппарат имеет 6,4-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED. Он поддерживает разрешение 3120 ? 1440 пикселей, что соответствует формату QHD+. В верхней части дисплея расположена фронтальная камера, выполненная на основе сенсоров на 8 Мп и 5 Мп. Основная камера находится на тыльной стороне корпуса и представляет собой сочетание двух 12-мегапиксельных и одного 16-мегапиксельного модулей. Для защиты пользовательской информации от несанкционированного доступа предлагается использовать встроенный в заднюю поверхность корпуса дактилоскопический сканер, а также систему распознавания владельца по лицу.

Когда стоит ожидать появление V50 ThinQ 5G на рынках других стран, пока не известно.



