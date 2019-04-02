Раскрыта стоимость смартфона LG V50 ThinQ 5G, который поступит в продажу 19 апреля

Флагманский смартфон LG V50 ThinQ 5G был официально представлен в рамках выставки MWC 2019, проходившей в феврале этого года.

Теперь же производитель сообщил о том, что продажи гаджета на территории Южной Кореи стартуют 19 апреля. Приобрести новинку можно за 1 119 000 вон, что в пересчете на американскую валюту приблизительно равно $1055. Чехол с дополнительным дисплеем до мая будет поставляться бесплатно вместе с приобретённым смартфоном, а позднее его цена составит порядка $195.

Напомним, флагман южнокорейского вендора работает на основе мощного чипа Qualcomm Snapdragon с восемью вычислительными ядрами и графическим ускорителем Adreno 640. Поддержка функционирования в сетях связи пятого поколения обеспечивается интегрированным скоростным модемом Snapdragon X50 5G. Конфигурация дополняется 6 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 128 Гбайт. Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей на 4000 мА·ч, поддерживающей технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Аппарат имеет 6,4-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED. Он поддерживает разрешение 3120 ? 1440 пикселей, что соответствует формату QHD+. В верхней части дисплея расположена фронтальная камера, выполненная на основе сенсоров на 8 Мп и 5 Мп. Основная камера находится на тыльной стороне корпуса и представляет собой сочетание двух 12-мегапиксельных и одного 16-мегапиксельного модулей. Для защиты пользовательской информации от несанкционированного доступа предлагается использовать встроенный в заднюю поверхность корпуса дактилоскопический сканер, а также систему распознавания владельца по лицу.

Когда стоит ожидать появление V50 ThinQ 5G на рынках других стран, пока не известно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Galaxy S10 Plus проиграл iPhone Xs Max в дроп-тестеGalaxy S10 Plus проиграл iPhone Xs Max в дроп-тесте
Рассекречен «бюджетник» Samsung Galaxy A2 Core: 5? экран и Android GoРассекречен «бюджетник» Samsung Galaxy A2 Core: 5? экран и Android Go
Специалисты нашли 36 новых уязвимостей в протоколе 4G LTEСпециалисты нашли 36 новых уязвимостей в протоколе 4G LTE
Samsung готовит складывающийся в нескольких местах смартфонSamsung готовит складывающийся в нескольких местах смартфон
Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO RenoСкрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno
Блок рекламы


Похожие новости
Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO RenoСкрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno
Батарея на 5000 мА·ч и быстрая 30-Вт зарядка: грядёт выход смартфона Nubia Red Magic 3Батарея на 5000 мА·ч и быстрая 30-Вт зарядка: грядёт выход смартфона Nubia Red Magic 3
От 450 евро: раскрыта стоимость смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XLОт 450 евро: раскрыта стоимость смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL
Супербыстрая зарядка и четыре камеры: дебют смартфона Samsung Galaxy A70Супербыстрая зарядка и четыре камеры: дебют смартфона Samsung Galaxy A70
5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE
Samsung Galaxy S10 5G выйдет 5 апреля по цене $1330Samsung Galaxy S10 5G выйдет 5 апреля по цене $1330
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G поступит в продажу 5 апреляСмартфон Samsung Galaxy S10 5G поступит в продажу 5 апреля
Стала известна стоимость гибкого смартфона XiaomiСтала известна стоимость гибкого смартфона Xiaomi
Грядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумуляторомГрядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумулятором
LG G8 ThinQ выйдет в продажу 22 марта по цене $800LG G8 ThinQ выйдет в продажу 22 марта по цене $800
Последние новости
Подгружаем последние новости