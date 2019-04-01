Huawei объяснила, почему полностью не убрала рамки в Huawei P30 и P30 Pro

В своем недавнем интервью GSMArena, генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю объяснил почему в Huawei P30 и P30 Pro необходима нижняя рамка.

Huawei P30 Pro

По словам генерального директора, Huawei может сделать «подбородок» уже, но это приведет к случайным срабатываниям сенсорного экрана. К примеру, если аппарат будет полностью лишен этой рамки, то каждый раз, при смахивании из нижней части, дисплей будет реагировать на этот жест как на нажатие.

Ричард Ю отметил, что на данный момент Huawei сосредоточена на уменьшении вырезов на экране и сокращении боковых рамок, но нижняя окантовка всё равно будет оставаться в «безрамочных» смартфонах компании.


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