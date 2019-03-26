Супербыстрая зарядка и четыре камеры: дебют смартфона Samsung Galaxy A70

Супербыстрая зарядка и четыре камеры: дебют смартфона Samsung Galaxy A70

Компания Samsung официально представила смартфон среднего уровня Galaxy A70, информация о котором накануне оказалась в распоряжении сетевых источников.

Как и предполагалось, новинка наделена дисплеем Infinity-U Super AMOLED с небольшим вырезом в верхней части. Панель имеет размер 6,7 дюйма по диагонали и обладает разрешением FHD+ (2400 ? 1080 точек). В область экрана встроен дактилоскопический сканер.

В вырезе располагается 32-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Основная камера выполнена в виде тройного блока: в его составе объединены 32-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,7, 8-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2 и широкоугольной оптикой (123 градуса), а также 5-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2.

Супербыстрая зарядка и четыре камеры: дебют смартфона Samsung Galaxy A70

Задействован неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами (2 @ 2,0 ГГц и 6 @ 1,7 ГГц). Объём оперативной памяти — 6 Гбайт или 8 Гбайт. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт пользователи смогут дополнить картой microSD.

За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч. Говорится о поддержке «супербыстрой» 25-ваттной подзарядки. Габариты составляют 164,3 ? 76,7 ? 7,9 мм.

На смартфон установлена операционная система Android 9.0 (Pie). Новинка будет доступна в чёрном, синем, белом и коралловом вариантах цветового исполнения. Цена пока не называется.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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