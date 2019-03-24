Xiaomi Mi 9 против Xiaomi Mi 8: тест на скорость

Xiaomi Mi 9, участвовавший в тесте, оснащен чипсетом Snapdragon 855 и шестью гигабайтами оперативной памяти, в то время как Xiaomi Mi 8 использует Snapdragon 845 (предыдущий флагманский чипсет Qualcomm) и имеет также шесть гигабайтов ОЗУ. Оба устройства, принимавшие участие в сравнении, работают под управлением ОС Android 9 Pie.

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале Tech Thusiast. В первом раунде тестов на устройствах запускали одни и те же приложения, а во втором данные, уже запущенные программы открывали повторно.



