Мощный процессор для смартфонов Huawei Kirin 985 дебютирует во второй половине года
Компания Huawei, по сообщениям сетевых источников, выпустит флагманский процессор HiliSilicon Kirin 985 для смартфонов во второй половине текущего года.
Новый чип придёт на смену изделию HiSilicon Kirin 980. Это решение объединяет восемь вычислительных ядер: дуэт ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,6 ГГц, дуэт ARM Cortex-A76 с частотой 1,96 ГГц и квартет ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель ARM Mali-G76.
Процессор HiliSilicon Kirin 985, по всей видимости, унаследует ключевые архитектурные особенности у прародителя. Чип может получить улучшенные нейропроцессорные модули, предназначенные для ускорения выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением.
Отмечается, что процессор будет изготавливаться по 7-нанометровой технологии EUV (Extreme Ultraviolet Light). Чип найдёт применение во флагманских смартфонах Huawei нового поколения.
Huawei, по оценкам IDC, находится на третьем месте в списке ведущих производителей смартфонов. В прошлом году эта компания реализовала 206 млн «умных» сотовых аппаратов, заняв в результате 14,7 % мирового рынка.
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