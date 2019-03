Huawei: продано 10 млн смартфонов Mate 20 и создаётся собственная мобильная ОС

Huawei переживает не лучшие времена из-за давления со стороны США , которое длится уже давно и постоянно нарастает. Несмотря на запрет продаж смартфонов компании на американском рынке, Huawei умудрилась сместить Apple со второго места по мировым поставкам в прошлом году. Теперь китайский производитель сообщил в Twitter , что с момента выхода Huawei Mate 20 ему удалось продать уже более 10 млн смартфонов этой серии.

Thank you to everyone who has helped us achieve an incredible 10,000,000 shipments of the #HUAWEIMate20 Series since it was launched in October,2018. We have been overwhelmed by your continued support and will strive to keep improving our full product range. pic.#twitter#.com/Alyu8KdwhZ