Huawei: продано 10 млн смартфонов Mate 20 и создаётся собственная мобильная ОС

Huawei: продано 10 млн смартфонов Mate 20 и создаётся собственная мобильная ОС

Huawei переживает не лучшие времена из-за давления со стороны США, которое длится уже давно и постоянно нарастает. Несмотря на запрет продаж смартфонов компании на американском рынке, Huawei умудрилась сместить Apple со второго места по мировым поставкам в прошлом году. Теперь китайский производитель сообщил в Twitter, что с момента выхода Huawei Mate 20 ему удалось продать уже более 10 млн смартфонов этой серии.

Thank you to everyone who has helped us achieve an incredible 10,000,000 shipments of the #HUAWEIMate20 Series since it was launched in October,2018. We have been overwhelmed by your continued support and will strive to keep improving our full product range. pic.#twitter#.com/Alyu8KdwhZ

Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 11 марта 2019 г.

Это не такое уж большое количество по сравнению с 200 миллионами телефонов, которые, по данным IDC, компания продала в 2018 году. Однако стоит учитывать, что запуск Mate 20 состоялся в октябре. С другой стороны, Huawei выпустила четыре версии Mate 20, а разбивка по моделям не дана. Предположительно наиболее успешно продаётся аппарат начального уровня Mate 20 Lite.

Так или иначе, но видно, что для Huawei рынок смартфонов США уже не столь критичен, как считают многие. Конечно, он важен, но компания может компенсировать потери, сосредоточившись на рынках других стран. Это не значит, что китайский производитель полностью игнорирует США — он по-прежнему активно сотрудничает с американскими компаниями. Например, в интервью немецкому ресурсу Die Welt исполнительный директор потребительского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu) назвал в качестве ключевых партнёров Qualcomm, Microsoft и Google. Последняя, в конце концов, выпускает Android, и разрыв с нею может иметь далеко идущие последствия для бизнеса.

Huawei: продано 10 млн смартфонов Mate 20 и создаётся собственная мобильная ОС

Но китайский гигант стремится к независимости: чипы Qualcomm он использует лишь в аппаратах среднего уровня, а собственные Kirin — в более дорогих моделях. Об отказе от Android речь пока не идёт, но господин Ю официально заявил, что компания в настоящий момент работает над независимой операционной системой: «Мы создаём собственную ОС. Если когда-нибудь случится, что мы больше не сможем использовать существующие платформы, мы будем готовы. Это наш план Б. Но, конечно, мы предпочитаем работать с экосистемами Google и Microsoft». Хотя подробности всё ещё неизвестны, слухи о мобильной ОС от Huawei ходили с начала прошлого года. Можно лишь предположить, что она будет основана на Android, которая в значительной степени является открытой платформой.

Huawei: продано 10 млн смартфонов Mate 20 и создаётся собственная мобильная ОС


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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