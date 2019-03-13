Huawei прокомментировала фейковые фото с P30 и P30 Pro

Пару дней назад китайскую компанию Huawei уличили в том, что она рекламировала фотовозможности своих грядущих новинок Huawei P30 и P30 Pro при помощи фотографий, сделанных на профессиональную камеру. Производитель незамедлительно поспешил объяснить ситуацию.

Huawei P30

По словам Huawei, это лишь рекламные постеры, опубликованные для демонстрации возможностей Huawei P30 и P30 Pro. То есть на постерах лишь художественное воспроизведение суперзума.

Якобы зум в Huawei P30

Правда непонятно, почему для демонстрации возможностей смартфонов показаны фото с профессиональных камер, а никаких уточняющих комментариев у поста не было. Технически Huawei действительно не солгала, но скорее всего китайская компания рассчитывала на то, что пользователи примут снимки как примеры фото с P30 и P30 Pro, и намеренно не раскрывала детали.

Оригинальное фото
Оригинальное фото


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0
AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраляAnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля
Xiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоныXiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоны
Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27
Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7
Блок рекламы


Похожие новости
Директор Huawei рассказал, когда гибкие смартфоны подешевеютДиректор Huawei рассказал, когда гибкие смартфоны подешевеют
Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0
Samsung Galaxy A60: характеристики и фото-рендеры смартфонаSamsung Galaxy A60: характеристики и фото-рендеры смартфона
Huawei представила бюджетный планшет HONOR Tab 5 со стереозвукомHuawei представила бюджетный планшет HONOR Tab 5 со стереозвуком
Фотокамера в Meizu Note 9 будет двойнойФотокамера в Meizu Note 9 будет двойной
Huawei готовит безрамочный смартфон-слайдер, похожий на Honor Magic 2Huawei готовит безрамочный смартфон-слайдер, похожий на Honor Magic 2
Новый игровой смартфон Xiaomi появился на фотоНовый игровой смартфон Xiaomi появился на фото
Глава Huawei показал смартфон Huawei P30 ProГлава Huawei показал смартфон Huawei P30 Pro
Смартфоны Samsung, Huawei и Apple подорожали в 3 раза с 2011 годаСмартфоны Samsung, Huawei и Apple подорожали в 3 раза с 2011 года
Meizu 16s Plus появился на «живых» фотоMeizu 16s Plus появился на «живых» фото
Последние новости
Подгружаем последние новости