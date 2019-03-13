Huawei прокомментировала фейковые фото с P30 и P30 Pro

Пару дней назад китайскую компанию Huawei уличили в том, что она рекламировала фотовозможности своих грядущих новинок Huawei P30 и P30 Pro при помощи фотографий, сделанных на профессиональную камеру. Производитель незамедлительно поспешил объяснить ситуацию.
По словам Huawei, это лишь рекламные постеры, опубликованные для демонстрации возможностей Huawei P30 и P30 Pro. То есть на постерах лишь художественное воспроизведение суперзума.
Правда непонятно, почему для демонстрации возможностей смартфонов показаны фото с профессиональных камер, а никаких уточняющих комментариев у поста не было. Технически Huawei действительно не солгала, но скорее всего китайская компания рассчитывала на то, что пользователи примут снимки как примеры фото с P30 и P30 Pro, и намеренно не раскрывала детали.