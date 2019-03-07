Samsung Galaxy A60: характеристики и фото-рендеры смартфона

Ресурс Slashleaks обнародовал снимки документа с основными техническими характеристиками грядущего смартфона Samsung Galaxy A60. После этого на индийском сайте сравнения цен PriceKart было опубликовано первое качественное изображение новинки.

Samsung Galaxy A60

Смартфон Samsung Galaxy A60 получит 6,7-дюймовый дисплей Infinity-U на матрице Super AMOLED с разрешением Full HD+, U-образный вырезом под фронтальную камеру и интегрированным сканером отпечатков пальцев, чипсет Qualcomm Snapdragon 675, а также 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Samsung Galaxy A60

Фотовозможности представлены вертикальной тройной основной камерой на 32, 8 и 5 Мп, а также одинарной фронтальной на 32 Мп. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч. Galaxy A60 будет работать под управлением ОС Android 9.0 с новой фирменной оболочкой One UI.

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A60 как и недавние Galaxy A30 и Galaxy A50 выполнен в дизайне 3D Glasstic, подразумевающем глянцевый пластик, имитирующий стекло. Информация о габаритах и массе смартфона со столь большим дисплеем к сожалению отсутствует. На нижней грани находится 3,5-мм аудиоразъем, USB Type-C и решетка динамика, а на правой грани – кнопки включения и регулировки громкости.

Samsung Galaxy A60 будет представлен в апреле. Напомним, на сегодня уже имеется информация о будущем флагмане обновленной линейки Galaxy A90 с выдвижной поворотной камерой.


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