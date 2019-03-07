Samsung Galaxy A60: характеристики и фото-рендеры смартфона

Ресурс Slashleaks обнародовал снимки документа с основными техническими характеристиками грядущего смартфона Samsung Galaxy A60. После этого на индийском сайте сравнения цен PriceKart было опубликовано первое качественное изображение новинки.

Смартфон Samsung Galaxy A60 получит 6,7-дюймовый дисплей Infinity-U на матрице Super AMOLED с разрешением Full HD+, U-образный вырезом под фронтальную камеру и интегрированным сканером отпечатков пальцев, чипсет Qualcomm Snapdragon 675, а также 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Фотовозможности представлены вертикальной тройной основной камерой на 32, 8 и 5 Мп, а также одинарной фронтальной на 32 Мп. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч. Galaxy A60 будет работать под управлением ОС Android 9.0 с новой фирменной оболочкой One UI.

Samsung Galaxy A60 как и недавние Galaxy A30 и Galaxy A50 выполнен в дизайне 3D Glasstic, подразумевающем глянцевый пластик, имитирующий стекло. Информация о габаритах и массе смартфона со столь большим дисплеем к сожалению отсутствует. На нижней грани находится 3,5-мм аудиоразъем, USB Type-C и решетка динамика, а на правой грани – кнопки включения и регулировки громкости.

Samsung Galaxy A60 будет представлен в апреле. Напомним, на сегодня уже имеется информация о будущем флагмане обновленной линейки Galaxy A90 с выдвижной поворотной камерой.