Близится выход смартфона Meizu Note 9 Lite на платформе Snapdragon 660

Близится выход смартфона Meizu Note 9 Lite на платформе Snapdragon 660

На 6 марта компания Meizu наметила презентацию смартфона Note 9 с 6,2-дюймовым дисплеем формата Full HD+ (2244 ? 1080 точек) и процессором Snapdragon 675. Как теперь сообщают веб-источники, вместе с новинкой может дебютировать её «облегчённая» версия.

Аппарат, предположительно, получит имя Note 9 Lite. Ресурс Slashleaks опубликовал «живую» фотографию фронтальной части устройства: видно, что экран имеет узкие боковые рамки.

На дисплее запечатлённого смартфона отображены данные теста AnTuTu. В них указано, что экран обладает разрешением 2244 ? 1080 точек. Говорится, что в состав основной камеры входит 12,2-мегапиксельный сенсор, но пока не ясно, сколько модулей в целом содержит эта фотосистема.

В качестве «мозгового» центра указан процессор Snapdragon 660. Этот чип объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Близится выход смартфона Meizu Note 9 Lite на платформе Snapdragon 660

Смартфон Meizu Note 9 Lite будет поставляться с операционной системой Android 9.0 Pie. Прочие характеристики аппарата мы узнаем уже на следующей неделе, если, конечно, презентация данной модели действительно состоится.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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