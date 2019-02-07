Анонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFC

Семейство смартфонов среднего ценового сегмента Moto G присутствует на рынке шесть лет, с 2013 года. Но только в этом году были представлены сразу четыре аппарата этой серии — Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play.

Анонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFC

Moto G7 Plus

Модель построена на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 636 и оснащается 6,2-дюймовым LTPS-дисплеем Max Vision с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+. Объёмы оперативной и флеш-памяти составляют 4 и 64 Гбайт соответственно, присутствует поддержка карт microSD вместимостью до 512 Гбайт.

Аппарат оборудован двойной тыльной камерой с разрешением основного модуля 16 Мп и диафрагмой объектива f/1,7. Её характеристики включают также 5-Мп датчик глубины, систему оптической стабилизации, гибридный автофокус (лазерный + PDAF), запись видео в формате 2160p@30fps и интеллектуальные алгоритмы обработки изображений (Smart Composition, Auto-Smile и прочие). Фронтальная камера, расположенная в каплевидном вырезе дисплея, собрана на основе 12-Мп сенсора.

Источником питания Moto G7 Plus служит аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки TurboPower, совместимой со стандартами Quick Charge 4 и USB Power Delivery 3.0. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 27 Вт. Заявлено, что 15-минутное подключение к сети переменного тока обеспечивает до 12 часов использования смартфона.

Moto G7

Анонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFC

По многим спецификациям базовый Moto G7 аналогичен старшему собрату с приставкой Plus. Главные его отличия — менее производительная однокристальная система Snapdragon 632 и не настолько продвинутые фотовозможности. Тыльная камера здесь содержит 12- и 5-Мп модули без оптического стабилизатора, а «фронталка» — 8-мегапиксельная. Аккумулятор использован тот же, что и в G7 Plus, но штатный адаптер питания выдаёт меньшую мощность — 15 Вт.

Moto G7 Power

Анонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFC

Moto G7 Power получил почти всю «начинку» от G7, но с некоторыми поправками. Самое главное отличие — уменьшенное до HD+ (1520 ? 720) разрешение дисплея при той же диагонали 6,2 дюйма. Кроме того, фронтальной камере досталась чуть менее светочувствительная оптика основного модуля (f/2,0). Зато в смартфон установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, а производитель обещает до 60 часов автономной работы.

Moto G7 Play

Анонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFC

И, наконец, самый доступный представитель семейства G7 под названием Play. Разрешение его экрана, как и у модификации Power, составляет 1520 ? 720 точек, но диагональ урезана до 5,7 дюйма, за счёт чего пиксельная плотность выше — 294 ppi против 271 ppi. Подобно «долгоиграющему» G7 Power, здесь применён пластиковый корпус, но аккумулятор внутри него оказался только на 3000 мА·ч, да ещё и без быстрой зарядки.

Moto G7 — единственный телефон в новой серии, имеющий одинарную тыльную фотокамеру (13 Мп) и объёмы оперативной и флеш-памяти 3 и 32 Гбайт соответственно. Кроме того, у него одного из всей четвёрки нет чипа NFC для бесконтактной оплаты.

Анонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFC

Зато все четыре аппарата, включая самые дешёвые, могут похвастать наличием порта USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъёма и операционной системы Android 9.0 Pie уже «из коробки». Стоимость моделей на европейском рынке установлена следующая: Moto G7 Plus — €300, Moto G7 — €250, Moto G7 Power — €210, Moto G7 Play — €150.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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