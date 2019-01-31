Nokia выпустит сотовый телефон в классическом стиле

Компания Nokia готовит к релизу не только пачку новых смартфонов, включая Nokia 9 с пятью камерами на тыльной панели, но и несколько обычных сотовых телефонов. Среди них окажется и аппарат под индексом TA-1139, поступивший на тестирование к китайскому регулятору TENAA.

На данный момент TA-1139 не анонсирован, но выглядит он ровно так же, как классические телефоны Nokia 15-летней давности, и это его главная фишка. Да, Нокия снова играет на ностальгии, но у нее это очень хорошо получается, и потому, если TA-1139 не будет стоить так же дорого, как обновленная 3310, то у него будет шанс на массовое распространение, тем более что все уже устали от смартфонов.

И еще раз отметим, что TA-1139 – это обычная звонилка, в которой нет Android и даже LTE, но зато можно будет экономить кучу времени, не посещая социальные сети и мессенджеры. характеристики TA-1139 ниже.

- экран TN, 2,4 дюйма, 240х320;

- 8 Мб RAM, 16 Мб ROM, microSD;

- процессор 1-ядерный, 360 МГц;

- камера 3 Мп;

- батарея 1020 мАч;

- FM, MP3, фонарик.

Максим Мишенев, MobileDevice


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