Android 10 Q: официальная дата презентации и новые подробности

Google обнародовала сообщение, намекающее на дату и место проведения ежегодной конференции для разработчиков I/O 2019, на которой будет представлена новая версия Android Q. Помимо этого, журналисты портала 9to5Google декомпилировали различные приложения из тестовой сборки Android Q и обнаружили в коде множество новых функций.

Android Q

Как и ожидалось, Android Q получит следующий порядковый номер 10, что было подтверждено тестовой сборкой. Ранее разработчики XDA Developers сообщили, что Android Q получит тёмную тему оформления, десктопный режим, новые настройки для разработчиков, смарт-блокировку и обновленную система разрешения для приложений.

 

Распознавание лиц и запись экрана

Функция распознавания лиц появилась ещё в Android 4.0 Ice Cream Sandwich, однако надёжность её работы оставляла желать лучшего. Android Q получит поддержку на системном уровне более безопасной идентификации лица пользователя инфракрасной камерой, точечным проектором и другими сенсорами. В Android P были добавлены новые утилиты для создания скриншотов путем нажатия кнопки включения, тогда как Android Q также получит функцию записи видео с экрана.

Интерфейс

Стандартная графическая оболочка Android практически всегда уступала сторонним оболочкам по возможностям настройки внешнего вида, поэтому Android Q получит возможность выбирать основной цвет системы, форму всех иконок и шрифт. В нижней части дисплея появится специальное окно, отображающее использование приложением микрофона, геолокации и прочих данных, для поддержания конфиденциальности пользователей.

В Android Q добавлены новые настройки для работы с уведомлениями, такие как блокировка уведомлений и «тихое» отображение. Меню, открываемое зажатием кнопки включения, получит новый пункт для экстренного вызова. Помимо традиционного «Режима полета» меню быстрых получит пункт для полного отключения всех датчиков устройства.

Помимо этого, Android Q получит на системном уровне поддержку представленного в июне 2018 года протокола шифрования WPA3, а также нативную иконку подключения к мобильным 5G-сетям.

Дата презентации

Пользователи, разгадавшим традиционную интерактивную головоломку Google, выяснили дату и место проведения конференции для разработчиков I/O 2019 – она пройдет с 7 по 9 мая в Амфитеатре Шорлайн в городе Маунтин-Вью, штат Калифорния.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
iPhone XR 2019 станет последним смартфоном Apple с LCD-дисплеемiPhone XR 2019 станет последним смартфоном Apple с LCD-дисплеем
Технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ получат 18 смартфоновТехнологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ получат 18 смартфонов
Motorola готовит раскладывающийся гибкий планшетMotorola готовит раскладывающийся гибкий планшет
Китайцы показали керамический смартфон без зарядки, сим-карты и динамикаКитайцы показали керамический смартфон без зарядки, сим-карты и динамика
Nokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD GlobalNokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD Global
Блок рекламы


Похожие новости
Новые недорогие Apple iPad не получат Face IDНовые недорогие Apple iPad не получат Face ID
Объявлена дата презентации новых смартфонов NokiaОбъявлена дата презентации новых смартфонов Nokia
Подробности о смартфонах Huawei P30 и Huawei P30 ProПодробности о смартфонах Huawei P30 и Huawei P30 Pro
10 ГБ ОЗУ в Android-флагманах станут нормой в 2019 году10 ГБ ОЗУ в Android-флагманах станут нормой в 2019 году
Какие смартфоны LG обновятся до Android 9.0 Pie?Какие смартфоны LG обновятся до Android 9.0 Pie?
Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9 Pie?Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9 Pie?
Android Q: все нововведения в мобильной ОС GoogleAndroid Q: все нововведения в мобильной ОС Google
Android Q: что нового появится в следующей системе от Google?Android Q: что нового появится в следующей системе от Google?
Google заверила, что не будет менять срок поддержки Android OneGoogle заверила, что не будет менять срок поддержки Android One
Huawei представила смартфон на Android Go за $118Huawei представила смартфон на Android Go за $118
Последние новости
Подгружаем последние новости