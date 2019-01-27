Android 10 Q: официальная дата презентации и новые подробности

Google обнародовала сообщение, намекающее на дату и место проведения ежегодной конференции для разработчиков I/O 2019, на которой будет представлена новая версия Android Q. Помимо этого, журналисты портала 9to5Google декомпилировали различные приложения из тестовой сборки Android Q и обнаружили в коде множество новых функций.

Как и ожидалось, Android Q получит следующий порядковый номер 10, что было подтверждено тестовой сборкой. Ранее разработчики XDA Developers сообщили, что Android Q получит тёмную тему оформления, десктопный режим, новые настройки для разработчиков, смарт-блокировку и обновленную система разрешения для приложений.

Распознавание лиц и запись экрана

Функция распознавания лиц появилась ещё в Android 4.0 Ice Cream Sandwich, однако надёжность её работы оставляла желать лучшего. Android Q получит поддержку на системном уровне более безопасной идентификации лица пользователя инфракрасной камерой, точечным проектором и другими сенсорами. В Android P были добавлены новые утилиты для создания скриншотов путем нажатия кнопки включения, тогда как Android Q также получит функцию записи видео с экрана.

Интерфейс

Стандартная графическая оболочка Android практически всегда уступала сторонним оболочкам по возможностям настройки внешнего вида, поэтому Android Q получит возможность выбирать основной цвет системы, форму всех иконок и шрифт. В нижней части дисплея появится специальное окно, отображающее использование приложением микрофона, геолокации и прочих данных, для поддержания конфиденциальности пользователей.

В Android Q добавлены новые настройки для работы с уведомлениями, такие как блокировка уведомлений и «тихое» отображение. Меню, открываемое зажатием кнопки включения, получит новый пункт для экстренного вызова. Помимо традиционного «Режима полета» меню быстрых получит пункт для полного отключения всех датчиков устройства.

Помимо этого, Android Q получит на системном уровне поддержку представленного в июне 2018 года протокола шифрования WPA3, а также нативную иконку подключения к мобильным 5G-сетям.

Дата презентации