Huawei выдала фото с камеры Nikon за фото с Mate 20X

Несмотря на огромный прогресс в технологии камер смартфонов, OEM-производители иногда пытаются рекламировать свои девайсы, выдавая фотографии с DSLR-камер, за фото своих гаджетов. Компания Huawei в очередной раз была уличена в том, что для съёмки образцов фотографий использовала зеркальный фотоаппарат.

Huawei Mate 20X

Несмотря на то, что смартфоны Huawei высоко оцениваются в рейтинге DXOMark, для рекламы своего флагмана китайский производитель использовал фото, сделанные на камеру Nikon.

В данном случае Huawei не несет ответственности за произошедшее. Оплошность произошла по вине фотографа, который должен быть сделать пробные фотографии с Huawei Mate 20X в Арктике. При отправке готовых фото производителю, фотограф по ошибке положил в папку с фото со смартфона несколько фото с DSLR-камеры.

Huawei Mate 20X fake photo

Представители Huawei уже принесли свои извинения за произошедшую оплошность, а образцы, снятые цифровой зеркальной фотокамерой Nikon, были удалены.




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